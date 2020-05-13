Футбол возвращается: АФФА вводит пять замен
Сегодня состоялось заседание Клубного комитета АФФА, проходившее в формате видеоконференции.
Естественно, главной темой онлайн-собрания, в котором принимал участие и исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, было возобновление матчей чемпионата и Кубка Азербайджана. Обсуждались также вопрос дезинфекции стадионов и других спортивных объектов, количество замен в матчах в случае возобновления чемпионата, истекающие контракты футболистов, в том числе и тех, кто играет в азербайджанских клубах на правах аренды. Была также затронута тема проведения детских лиг.
Глава техническо-спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов сообщил участникам видеоконференции о возможных датах возобновления чемпионата.
Представители восьми клубов Премьер-лиги высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам, задали интересующие их вопросы. Они сообщили, что на стадионах и базах клубов проводится дезинфекция. Клубы поддержали предложение о том, чтобы в матчах было пять замен, которые будут выполнены в течение трех временных слотов. Данное решение может быть принято в связи с тем, чтобы команды смогли справиться с большой нагрузкой, которая выпадет на них, ибо после долгого перерыва часто придется играть дважды в неделю. Теперь вопрос об увеличенном количестве перерывов и замен будет выставлен на рассмотрение членов Исполкома АФФА.
Расписание матчей Кубка, где осталось провести по два полуфинала и финал, будет определено после того, как станет известен календарь игр Премьер-лиги.
Что касается того, будут ли продолжены соревнования в Первом дивизионе и в детско-юношеских лигах, то этот вопрос будет регулироваться согласно ситуации с карантинным режимом в стране и решениям Оперативного штаба при Кабинете министров.
Помимо этого, клубы начали процесс тестирования игроков и тренеров на коронавирус. Эльхан Мамедов сообщил, что АФФА окажет клубам финансовую помощь для проведения тестов и деньги будут перечислены уже 15 мая.
Отметим, что в последние дни в СМИ прошла информация о том, что клубам будет позволено начать тренировки с 23 мая, а 5 июня будут проведены первые игры. На заседании Клубного комитета данная информация пока не была подтверждена.