Футбол возвращается: АФФА вводит пять замен

Естественно, главной темой онлайн-собрания, в котором принимал участие и исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, было возобновление матчей чемпионата и Кубка Азербайджана. Обсуждались также вопрос дезинфекции стадионов и других спортивных объектов, количество замен в матчах в случае возобновления чемпионата, истекающие контракты футболистов, в том числе и тех, кто играет в азербайджанских клубах на правах аренды. Была также затронута тема проведения детских лиг.

Глава техническо-спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов сообщил участникам видеоконференции о возможных датах возобновления чемпионата.

Представители восьми клубов Премьер-лиги высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам, задали интересующие их вопросы. Они сообщили, что на стадионах и базах клубов проводится дезинфекция. Клубы поддержали предложение о том, чтобы в матчах было пять замен, которые будут выполнены в течение трех временных слотов. Данное решение может быть принято в связи с тем, чтобы команды смогли справиться с большой нагрузкой, которая выпадет на них, ибо после долгого перерыва часто придется играть дважды в неделю. Теперь вопрос об увеличенном количестве перерывов и замен будет выставлен на рассмотрение членов Исполкома АФФА.

Расписание матчей Кубка, где осталось провести по два полуфинала и финал, будет определено после того, как станет известен календарь игр Премьер-лиги.