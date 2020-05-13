Предприятие удостоено сертификата Всемирного почтового союза. Победители по итогам 2019 года были выбраны правлением кооператива EMS.

Предприятие связи «Азерэкспресспочт» ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий стало победителем международной премии EMS за услуги технической поддержки клиентов.

Предприятие связи «Азерэкспресспочт» ООО «Азерпочт» удостоено высокой награды за оперативные и точные ответы на запросы стран - членов EMS, а также за приверженность обязательствам по предоставлению услуг наивысшего уровня своим партнерам мирового масштаба.

Это достижение еще раз подтверждает, что ООО «Азерпочт» удалось стать частью группы специальных операторов в рамках сети EMS Всемирного почтового союза.

Награда будет вручена на специальной церемонии в ходе следующей генеральной ассамблеи кооператива EMS.