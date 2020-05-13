«Азерпочт» удостоено еще одного сертификата международного уровня фото
Предприятие связи «Азерэкспресспочт» ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий стало победителем международной премии EMS за услуги технической поддержки клиентов.
Предприятие удостоено сертификата Всемирного почтового союза. Победители по итогам 2019 года были выбраны правлением кооператива EMS.
Предприятие связи «Азерэкспресспочт» ООО «Азерпочт» удостоено высокой награды за оперативные и точные ответы на запросы стран - членов EMS, а также за приверженность обязательствам по предоставлению услуг наивысшего уровня своим партнерам мирового масштаба.
Это достижение еще раз подтверждает, что ООО «Азерпочт» удалось стать частью группы специальных операторов в рамках сети EMS Всемирного почтового союза.
Награда будет вручена на специальной церемонии в ходе следующей генеральной ассамблеи кооператива EMS.