От Азербайджана к заседанию по видеосвязи подключились заместитель Республиканского центра эндокринологии Бабек Салек Ганнади и заведующий отделом политики здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ Сеидов Набиль.

"Прежде всего хотел бы отметить, что в целом в нашей стране ситуация с коронавирусной инфекцией не критическая, так как своевременно были предприняты серьезные шаги по предотвращению распространения этого вируса. Благодаря этому статистика заболевания коронавирусом в республике, к счастью, не столь высокая и больных сахарным диабетом среди них очень мало. На сегодняшний день в нашей стране зафиксировано приблизительно 32 смертельных случая от инфекции COVID-19, среди которых только у троих был сахарный диабет. Во избежание распространения случаев заболевания коронавирусом среди больных сахарным диабетом Центр эндокринологии предложил максимально уменьшить живой контакт с врачаами - больные сахарным диабетом получили необходимые лекарственные препараты на три месяца, были обеспечены глюкометрами (прибор для измерения уровня глюкозы), а также ежедневно выходили на онлайн-связь со своими лечащими врачами" - рассказал заместитель Республиканского Центра эндокринологии Бабек Салек Ганнади.

Его слова подтвердил и заведующий отделом политики здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ Набиль Сеидов.

"Как отметил мой коллега, карантин в Азербайджане был внедрен очень своевременно. В этом процессе велика роль социальных служб, которые были вовлечены с самого начала с целью оказания всеобщей поддержки лицам старше 65 лет. Принимая во внимание, что в нашей стране достаточное количество многопрофильных больниц, инфицированные COVID-19 и при этом страдающие сахарным диабетом имеют возможность получить полноценное обслуживание в этих медицинских учреждениях" - отметил в своей речи Набиль Сеидов.

Для проведения полноценной дискуссии по всем направлениям программы конференции в делегации приняли участие следующие специалисты: руководители организаций здравоохранения, представители органов управления здравоохранением, врачи и другие медработники.