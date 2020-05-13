Трамп заявил, что разочаровался в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в Китае, и напомнил, что тема коронавируса во время визита китайской делегации в Америку в январе не обсуждалась.

«Я очень разочарован в Китае», – передает РИА Новости слова Трампа в интервью для телеканала Fox Business.

Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 «даже не был темой для обсуждения».