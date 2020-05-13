121 новый случай заражения коронавирусом в Азербайджане Их стало 1011
В Азербайджане выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом, 44 человека вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2879 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1833 человек вылечились, 35 скончались, 1011 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 29 из них тяжелое, 38 – средней степени тяжести, у остальных стабильное.
За истекший период проведен 214 291 тест на коронавирус.