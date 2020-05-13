В России насильника и убийцу Сарабашяна приговорили к пожизненному

"Давид Сарабашян признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Давида Сарабашяна к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании и убийстве пяти девушек в период с 2000 по 2018 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сарабашян был арестован в сентябре 2018 года после того, как он изнасиловал, убил и обокрал свою жертву – 25-летнюю девушку. В ходе расследования выяснилось, что на счету Сарабашяна несколько убийств.

Два из них он совершил в октябре и апреле 2000 года, в ноябре 2001 года и в июле 2003 года. Еще одно в марте 2015 года, но тогда жертве удалось сбежать, дело было направлено в суд в феврале текущего года.

Сарабашяну было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство") и п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").