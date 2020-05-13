В России распродают имущество компании Мубариза Мансимова

В России распродают имущество обанкротившегося ООО «Палмали Каспийские Морские проекты», которое входит в группу компаний арестованного в Турции бизнесмена Мубариза Мансимова.

По информации российских СМИ, имущество ООО «Палмали Каспийские Морские проекты» выставлено на торги за 1,2 млрд рублей. Единым лотом с молотка пойдут транспортно-монтажная баржа «Юрий Кувыкин» 2013 года постройки и мобильный дизельный гидравлический кран Liebherr.

Балансовая стоимость этих объектов составляет 1,7 млрд рублей. Прием заявок на участие в торгах будет вестись до 16 мая. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Компания «Палмали Каспийские морские проекты» является стопроцентной дочкой ростовской компании «Палмали», некогда крупнейшего в России водного перевозчика нефтепродуктов. Процедура банкротства «Палмали» была запущена в мае 2018 года, в июне к банкротству подключилась и дочернее ООО «Палмали Каспийские морские проекты».