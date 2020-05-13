Путин рассказал о еще одном переболевшем коронавирусом министре

Глава министерства образования России Валерий Фальков вылечился от коронавируса. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил президент страны Владимир Путин.

О заболевании министра Фалькова российский президент сказал на совещании по вопросам развития генетических технологий, пишет Коммерсант.

«Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано. И, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу — как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич, перенес коронавирус, переболел»,— заявил Владимир Путин.

Глава Минобрнауки ответил, что «поправился уже и включился в работу активно».

В российском правительстве COVID-19 был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Помимо этого коронавирусом также заболели пять депутатов Госдумы и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.