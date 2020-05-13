Ильхам Алиев назначил нового главу Фонда страхования кредитов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Турала Пириева на должность исполнительного директора Фонда страхования кредитов, сообщает АзерТАдж.

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