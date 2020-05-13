Маска в Армении станет обязательной

С 25 мая в Армении будет введен обязательный масочный режим, сказал на заседании парламента вице-премьер республики Тигран Авинян, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения.

"С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка", - цитирует Авиняна РИА Новости.

По словам армянского чиновника, маски можно сделать самостоятельно дома. "Это делается для того, чтобы в условиях послаблений режима ограничений система здравоохранения смогла обеспечить всех больных", - отметил вице-премьер.