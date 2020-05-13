В 2020 году исполняется 90 лет со дня учреждения Азербайджанского медицинского университета. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении юбилея - 90-летия вуза.

Согласно распоряжению, учитывая важную заслугу в подготовке высокоспециализированных кадров в сфере медицинской науки и образования в стране, с целью обеспечения проведения 90-летнего юбилея Азербайджанского медицинского университета Министерству здравоохранения совместно с Министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по данному случаю.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.