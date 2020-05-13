"У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут", - заявил Мохаммед Азизи, глава спортивного комитета иранского парламента, иранской газете Etemad.

По его словам, если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, "они будут оставаться в дисквалификации". Идеологические принципы страны, отметил депутат, важнее спортивных состязаний. Парламентарий возложил на спортивные федерации ответственность за то, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

Реакция Международного Олимпийского комитета, международных спортивных чиновников на решение парламента Ирана пока неизвестна. Иран и ранее запрещал своим спортсменам соревноваться с израильтянами из-за вражды с Израилем и солидарности с палестинцами.