Глава "Азеригаз" выступил на научной конференции
В Баку состоялась научная видеоконференция «Гейдар Алиев и национальная модель экономического развития Азербайджана», посвященная 97-летию со дня рождения общенационального лидера.
Основными организаторами конференции выступили Министерство образования Азербайджана и Архитектурно-строительный университет. В обсуждениях также приняли участие представители Центра экономических реформ и коммуникаций, Государственного экономического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, Нахчыванского государственного университета и др.
Известные ученые в своих выступлениях отметили незаменимую работу, проделанную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для азербайджанской экономики, добавив, что его политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.
На конференции выступил и гендиректор производственного объединения «Азеригаз», докторант Архитектурно-строительного университета, доктор философии по технике Руслан Алиев.
Руслан Алиев поделился своими мыслями на тему «Социально-экономические проблемы квартирной проблемы и научные основания для реализации реформ». В частности, он отметил важность разработки нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов для проведения реформ в этой сфере.