Глава "Азеригаз" выступил на научной конференции

В Баку состоялась научная видеоконференция «Гейдар Алиев и национальная модель экономического развития Азербайджана», посвященная 97-летию со дня рождения общенационального лидера.

Основными организаторами конференции выступили Министерство образования Азербайджана и Архитектурно-строительный университет. В обсуждениях также приняли участие представители Центра экономических реформ и коммуникаций, Государственного экономического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, Нахчыванского государственного университета и др.

Известные ученые в своих выступлениях отметили незаменимую работу, проделанную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для азербайджанской экономики, добавив, что его политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.