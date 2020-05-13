Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений

США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. Об этом сказал американский лидер Дональд Трамп, которого цитирует Fox Business.

"Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения", - сказал Трамп в интервью телеканалу.

"Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", - добавил американский президент, передает РИА Новости.

Так глава американского государства прокомментировал возможные действия США в ответ на неправильные, по мнению Вашингтона, действия Китая в ситуации со вспышкой коронавируса. Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.