Джефф Безос может стать первым триллионером

В результате пандемии коронавируса и краха экономики 56-летний американский бизнесмен Джефф Безос, владелец торговой онлайн-компании Amazon, чье состояние оценивается Bloomberg Billionaire's Index в 143 миллиарда долларов, станет первым на Земле триллионером, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на сайт Marketwatch.

Это произойдет, по расчетам экспертов, в 2026 году. Безос, которому принадлежит 11% акций Amazon, с 2017 года является самым богатым человеком в мире и одним из пятерых миллиардеров, которые не потеряли деньги в этом году в результате пандемии коронавируса, отмечает Еsquire.

Объемы продаж гиганта электронной коммерции в первом квартале текущего года превысили 75 миллиардов долларов, что было вызвано резким ростом спроса во время пандемии, которая удерживала людей дома.