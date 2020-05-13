Необычный бар в своем автомобиле открыл владелец ресторана «Кабак» Самир Гахраманов. Этот ресторан расположен в Сабунчинском районе Баку и закрыт из-за требований карантинного режима.

Самир Гахраманов припарковал у своего ресторана автомобиль, салон которого был оборудован под барную стойку. Вместе с официантами он разливал всем желающим алкогольные напитки и даже предлагал еду, которую готовили в расположенном рядом ресторане.

Однако уникальный в своем роде бар просуществовал недолго. Полиция нагрянула с проверкой и задержала Самира Гахраманова, 11 его работников и еще 7 клиентов.

За нарушение карантинного режима Самир Гахраманов и его сотрудник Азад Беюккишиев были арестованы на 10 и 30 суток. Остальные сотрудники и клиенты бара оштрафованы на 100 манатов.