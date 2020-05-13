В Баку накрыли пивной бар, действовавший в салоне автомобиля фото
В Баку полиция накрыла бар, действовавший в салоне автомобиля, сообщает пресс-служба МВД.
Необычный бар в своем автомобиле открыл владелец ресторана «Кабак» Самир Гахраманов. Этот ресторан расположен в Сабунчинском районе Баку и закрыт из-за требований карантинного режима.
Самир Гахраманов припарковал у своего ресторана автомобиль, салон которого был оборудован под барную стойку. Вместе с официантами он разливал всем желающим алкогольные напитки и даже предлагал еду, которую готовили в расположенном рядом ресторане.
Однако уникальный в своем роде бар просуществовал недолго. Полиция нагрянула с проверкой и задержала Самира Гахраманова, 11 его работников и еще 7 клиентов.
За нарушение карантинного режима Самир Гахраманов и его сотрудник Азад Беюккишиев были арестованы на 10 и 30 суток. Остальные сотрудники и клиенты бара оштрафованы на 100 манатов.