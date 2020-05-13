Ученые: COVID-19 можно заразиться через глаза и передать с помощью слез

Коронавирусом можно заразиться через глаза и передать с помощью слез. К такому выводу пришли ученые Школы медицины Университета Джонса Хопкинса, изучив глазное яблоко погибших людей, пишет Change.

Эксперты установили, что в глазах имеются белки, которые способствуют прониканию коронавируса в организм человека. Кроме того, вирус долгое время способен храниться в слезах человека, поэтому многие больные с COVID-19 страдают от конъюнктивита.

Специалисты рекомендуют хорошо умываться после прогулки, не трогать глаза пальцами и по возможности носить очки.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 4,4 млн, умерли почти 300 тыс. человек.