В системе общественного транспорта Баку продолжают предприниматься профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. В рамках таких мероприятий в пассажирских автобусах началась установка прозрачных перегородок, исключающих физический контакт водителей с пассажирами.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, такие перегородки в кратчайшие сроки уже установлены в 1400 автобусах.

Также сообщается, что соответствующие стандартам кабинки установлены производителями в 553 автобусах, задействованных в пассажироперевозках. Это в основном автобусы BakuBus и ООО Xaliq Faiqoğlu.

Наряду с автобусами прозрачные перегородки устанавливаются в такси.