Генпрокуратура задержала двух журналистов-рэкетиров

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана арестовали главного редактора новостного портала Azel TV Афгана Садыгова и главреда сайта Xəbərfakt.az Сакита Мурадова.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Афган Садыгов и Сакит Мурадов, будучи в предварительном сговоре, угрожали чиновникам из ИВ Сумгаита распространить порочащую их информацию. Они встретились с должностными лицами и потребовали у них 15 тысяч манатов, чтобы остановить публикации.

В ходе проведенной операции оба подозреваемых были задержаны с поличным во время получения 10 тысяч манатов в Хатаинском районе.

Афган Садыгов отказался давать показания по поводу совершенного преступления, однако Сакит Мурадов решил во всем признаться. Были получены доказательства совершения ими и других аналогичных преступлений.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.4.

Решением суда в отношении Афгана Садыгова была избрана мера пресечения в виде ареста, а Сакит Мурадов передан под контроль полиции.

В настоящее время продолжается работа по выявлению всех виновных лиц.