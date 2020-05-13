МИД России об обмене пленными между Азербайджаном и Арменией

Вопросы, связанные с обменом, облегчением участи лиц, задержанных на территориях Азербайджана и Армении, постоянно присутствуют в повестке дня переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так, в прошлом году в Москве было принято решение о посещении заключенных их родственниками. Затем Азербайджан и Армения вернули по одному пленному и при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжаются консультации по судьбам других заключенных. Мы будем внимательно следить за их ходом», - сказала она.