Ранее haqqin.az сообщил со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, что с 18 по 22 мая состоятся широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии, в которых примут участие до 10 000 личного состава военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня и минометы, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Согласно информации, замыслом учений предусматривается применение войск на избранных направлениях, нанесение массированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбо-штурмовых ударов авиации, а также использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине оперативного построения войск противника.

Провокационная реакция минобороны Армении не заставила себя долго ждать. В обнародованном некоторое время назад провокационном заявлении минобороны Армении говорится, что предстоящие учения носят исключительно наступательный характер и будут разыграны сценарии нанесения противнику массированных ракетно-артиллерийских, авиационных ударов сверхточным оружием.

«Информируем, что любая попытка азербайджанской стороны приблизить свою военную технику и живую силу к госгранице Армении или к линии соприкосновения с Карабахом будет рассматриваться как провокация и будет иметь соответствующие последствия», - заявили в минобороны Армении, сообщает «Новости Армения».