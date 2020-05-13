Люди со второй группой крови чаще болеют и умирают от коронавируса

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что в Китае провели соответствующее исследование, в нем приняли участие три тысячи человек. Доля пациентов со второй группой составила 30 процентов.

"Исследование, безусловно, представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения", - добавил он.

Риски заражения у людей с остальными группами крови, по словам Круглого, оказались примерно равны.

Ранее медик также сообщил, что люди со второй группой чаще других умирают от COVID-19.