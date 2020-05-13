В украинском городе 100 медиков заразились коронавирусом

В украинском Львове 100 медиков заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил мэр города Андрей Садовый, передает «Интерфакс-Украина».

Среди пострадавших медиков 56 являются сотрудниками больницы скорой помощи. «Хоть эта больница не является опорной для лечения больных на коронавирус, но через нее ежедневно проходят большое количество пациентов. Например, нагрузка на хирургию возросла в три раза», — заявил Садовый.

Всего во Львове и Львовской области коронавирус диагностирован у 904 человек. Скончались 23 пациента, 169 — выздоровели.