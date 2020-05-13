Ученые узнали, какой напиток помогает не толстеть
Сохранить стройную фигуру поможет кофе. Так считают британские ученые из Anglia Ruskin University, пишет Daily Mail.
Специалисты провели исследования и выяснили, что женщины, которые выпивают за день две-три чашки кофе, имеют меньший объем жира в теле, по сравнению с теми, кто пьет меньше этого напитка, или же вообще не пьет. В среднем уровень подкожного жира у женщин, употребляющих кофе, меньше на 2,8%, подсчитали ученые.
Эксперты поясняют — напиток содержит компоненты, которые борются с ожирением.