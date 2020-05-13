Одну лицензию Миршахина упразднили, другую оставили обновлено
Аннулирована лицензия на спутниковое вещание Real TV, сообщает Trend.
Согласно информации, данное решение было принято в ходе заседания Национального совета телерадиовещания.
Учитывая, что в настоящее время ООО «Аналитический информационный центр Real» обладает лицензией на общереспубликанское телевещание, выданной Советом 23 апреля 2019 года с регистрационным номером 197, и данная лицензия дает право на вещание через все наземные, кабельные, спутниковые, İPTV-операторы, Совет принял решение об аннулировании лицензии с регистрационным № 186 от пятого марта 2018 года, выданное ООО для спутникового вещания.
Отметим, что гендиректором Real TV является Миршахин Агаев.