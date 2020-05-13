Трамп поздравил Ильхама Алиева
Президент США Дональд Трамп от имени американского народа поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Республики.
Как сообщает АзарТАдж, Д.Трамп подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана.
«Соединенные Штаты и Азербайджан примерно 30 лет сотрудничали ради укрепления международной безопасности, векторизации энергетических маршрутов и источников Европы, а также построения блестящего будущего для обоих народов. США высоко оценивают значимый вклад Азербайджана в эти сферы. Мы продолжим участие в поддержке переговоров по устойчивому и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Прошу вас принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Республики», - говорится в поздравительном письме.