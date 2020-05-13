Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2, по всему миру превысило 300 тысяч, сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Всего на момент публикации зафиксировано 300 074 летальных исхода. Большая часть из них — 84,9 тысячи — приходится на США, за ними следует Великобритания с 33,6 тыс., Италия, где погибли более 31,3 тысячи человек, затем Испания и Франция (по 27 тысяч погибших).

Число подтвержденных случаев превышает 4,4 миллиона человек. По этому показателю другие страны также опережают США с 1,4 миллионами выявленных зараженных, на втором месте располагается Россия. В РФ зафиксировано более 252 тысяч случаев.