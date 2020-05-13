Трамп: «В ближайшее время мы сделаем заявление по ВОЗ»

Администрация Соединенных Штатов намерена в скором времени выступить с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Пенсильвания, передает ТАСС.

«Мы сделаем заявление относительно ВОЗ в скором времени, возможно, на следующей неделе», - сказал американский президент, не приводя подробностей.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал Всемирную торговую организацию (ВТО). «ВТО ужасна. С нами очень плохо обращались. ВТО относится к Китаю как к развивающейся стране, Китай получает много плюсов, которые не получают США», - сказал глава Белого дома.

Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».