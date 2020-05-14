Новый генпрокурор увольняет старых прокуроров
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сегодня подписал приказ об увольнении на пенсию прокуроров пяти районов, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации на пенсию отправлены прокурор Хатаинского района Юсиф Ильдырымзаде, прокурор Сабунчинского района Джейхун Ширинов, прокурор Насиминского района Салман Мамедли, прокурор Габалинского района Максад Оруджев и прокурор Евлахского района Эльхан Панахов.
Также отправлен на пенсию начальник Управления материально-технического управления Генпрокуратуры советник юстиции III-й степени Нияз Мамишов.