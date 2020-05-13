COVID-19 спровоцировал вспышку синдрома Кавасаки у детей по всему миру

В штате Нью-Йорк из-за нового детского мультисистемного воспалительного синдрома скончались трое детей, десятки поступили в больницы. Мэр Нью-Йорка сообщил, что почти все дети либо заражены COVID-19, либо уже им переболели. У детей проявляются синдромы, схожие с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком, в том числе жар, сыпь, боль в животе и рвота. Случаи обнаружения воспалительного синдрома были зафиксированы также в Европе, в том числе в Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии.

Вспышка синдрома Кавасаки, которая может быть связана с пандемией коронавируса, выявлена среди детей в Париже. Как передает РИА Новости, об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.

По данным французских исследователей, с 27 апреля по 7 мая в педиатрический департамент университетской больницы в Париже поступили 17 детей с диагнозом болезни Кавасаки. В то же время в 2018-2019 годах не было зарегистрировано ни одного двухнедельного периода с более чем одним больным ребенком.

Медианный возраст пациентов, ставших объектом исследования, составляет 7,5 лет (от 3,7 до 16,6 года), почти 60% из них имеют хотя бы одного родителя африканского происхождения. У 14 родителей заболевших детей (82%) наблюдались симптомы COVID-19.

"Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами", - говорится в заключении.

Ранее на пресс-конференции в Женеве глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ изучает данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки. Она отметила, что пока это редкое явление, которое зафиксировано только в одной или двух странах, другие страны пока не сообщали об этом.