Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве

Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале, пишет «Лента.ру».

У всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст погибших не уточняется. Общее число умерших в российской столице достигло 1358.

За последние сутки в Москве зафиксировали 4712 случаев коронавируса, всего в России за этот же период — 9974. По последним данным, общее число зараженных в стране превысило 252 тысячи.