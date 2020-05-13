Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:23

Противостояние в США между сторонниками сохранения карантина и его противниками распространяется подобно самому вирусу на все ветви власти. В среду Верховный суд штата Висконсин оспорил права губернатора-демократа Тони Эверса по продлению самоизоляции граждан. Указ о карантине, принятый в конце апреля губернатор продлил до 26 мая и тут же контролируемая республиканцами законодательная ассамблея обратилась в суд штата. Там четверо слуг Фемиды против трех приняли решение самоизоляцию прекратить. В штате между тем большинство - 69 процентов поддерживает ограничительные меры губернатора. А судья Ребекка Даллет, которая вместе с двумя другими оказалась в меньшинстве, заявила, что «решение суда стало отвратительным примером партийного голосования, за которое будут платить граждане Висконсина».

Но если в Висконсине дело еще не дошло до вооруженного противостояния, то в штате Мичиган противники ограничительных мер, похоже, уже готовы начать применять оружие. Накануне несколько человек из числа militia - народного ополчения блокировали с автоматами в руках вход в местную парикмахерскую, носящую имя владельца - Карла Манке, чтобы не позволить полиции закрыть ее. «Стричь волосы очень важно для мужчин», - сказал сам 77-летний Манке. Кто бы сомневался? Однако вооруженные люди у входа к брадобрею и не собирались стричься. Они протестовали против карантинных мер главы штата Гретчен Уитмер в штате, который занимает четвертое место в стране по числу инфицированных коронавирусом - 48 тысяч человек и умерших – 4674. Здесь даже больше сторонников карантина, чем в Висконсине - 72 процента поддерживают губернаторшу Уитмер.

У парикмахерской, к счастью, обошлось без вооруженного столкновения с полицией. Но кто знает что случится завтра, если к местному зданию Капитолия на митинги протеста регулярно выходят сотни вооруженных до зубов «ополченцев»? А решимость противостоять региональным властям велика, поскольку они видят поддержку президента Трампа, который называет их «очень хорошими парнями». Похоже, что Трамп, укрепляя свою репутацию сильного человека среди ультраправых, вскоре вообще появится перед ними с автоматом в руках. А пока он ведет титаническую борьбу с главным эпидемиологом страны Энтони Фаучи, имя которого, кажется, уже известно во всем мире. Тот накануне выступал по поводу коронавируса в американском сенате и, в частности, коснулся такой острой темы, как влияние болезни на детей. Фаучи сказал, что это вопрос еще совершенно не изучен и медики не знают о возможных осложнениях у детей. Что же касается вакцины, то, по мнению ученого, она почти наверняка не появится к началу нового учебного года.