В неприметной автомастерской в лесу уезда Выру недавно собран корпус редкого ретроавтомобиля Porsche 356 Speedster. Он будет начинен современным электроборудованием, прежде всего, электродвигателем. Экологически чистый «старичок» будет окончательно воссоздан компанией Vonk Technologies OÜ в Таллинне. Ее возглавляет фанат электромобилей Меэлис Мерило. Об этом сообщило издание Postimees.

Пока первые страницы изданий во всем мире занимают новости о пандемии, есть люди, которые своими идеями прорываются в число тех, о которых вскоре будут говорить миллионы. В Эстонии, например, известной своими инновативными решениями, особенно в сфере IT-технологий, есть энтузиасты, которые создают уникальные автомобили.

В наше время такое производство невозможно представить себе без кооперации. Корпуса ретроавтомобилей нравится делать другому энтузиасту - Маргусу Трейалу, который занимается этим делом третий год в деревне Соолятте. За это короткое время он «наваял» около 30 кузовов популярной модели Porsche 356 Speedster Replica, в бензиновом варианте, выпускавшейся в 50-е годы прошлого века.

Корпус же электроварианта слегка переработан под специальный аккумулятор, на энергии которого авто сможет пробежать без подзарядки 230 километров. Машина будет довольно резвой — скорость в 100 километров в час Porsche-электро сможет развить за 6-7 секунд. Интересно, что мощность этой модели образца 1964 года будет больше, чем у ее 2-литрового бензинового прототипа.

По мнению М.Мерило, занимающегося ретро-темой с 2005 года, новинка в старых формах будет не только мощнее, но и лучше оригинала — и по распределению веса, и по управляемости, и по степени комфорта.

Самые дорогие составляющие, например, батареи, поставляются из Южной Кореи, двигатель поступит из Китая, электроника будет доставлена из Германии, а дверные ручки из США. Цена производства такого чуда составит около 40 тысяч евро. Интересно, что в авторегистр Эстонии оно будет вписано как… Volkswagen 1200, или знаменитый «жук»! Дело в том, что с 1964 года при производстве такой модели использовалась база «жука».

М.Мерило раскрывает секрет: это только пробное начало, в планах расширить производство на основе полученного опыта. Из сборочного цеха фирмы выйдет кабриолет Porsche 356 Speedster. Но компания энтузиастов планирует изготавливать и другие авто в ретростиле, с электроприводом, но «с нуля».

Они придерживаются идеи, что старинные автомобили — пусть 1950-1960-х годов - сами по себе красивая вещь. Ставить же на них сегодня бензиновые, шумные двигатели — бессмысленно.

Конечно, особым вызовом для автостроителей была бы электрореанимация четырехколесной техники еще более раннего времени — например, 20-30-х годов прошлого века. Потому электрификация таких раритетов означала бы вторую жизнь автошедевров прошлого.

Популярность на копии ретроавто сегодня растет, в немалой степени потому что цена вопроса значительно привлекательна. По оценке специалистов, разница в стоимости на новую копию и реставрацию оригинала может быть 10-20-кратной. Говорят, что только жестяные работы по восстановлению корпуса «тянут» иной раз на 150 тысяч евро.

Кстати, это случай нового подхода к теме автостроения - не единичный в Эстонии.

В Тарту студенты и преподаватели создают солнцемобиль!

Четырехколесный экземпляр на солнечных батареях в 2021 году должен будет участвовать в соревнованиях для таких средств передвижения и пробежать ни много, ни мало, а 3 тысячи километров.

Такие ралли проводятся в Австралии каждые два года на протяжении 30 лет. Эстонская фирма Mooncascade во главе с Прийтом Салумаа пока не стремится «сорвать банк» на этом ралли. Скорее для него это пробная гонка, а главное соревнование он видит позже, в 2023 году. В создании этого автомобиля участвуют две молодые женщины — Кристель Лейф и Керти Тоомпеа. Первая гордится тем, что она первая в Эстонии, кто выпустит на трассы солнцемобиль. А Керти надеется даже сесть за руль этого необычного авто в Австралии.

Для участвующих там машин есть свои стандарты: длина не более 5 метров, ширина — 2,2 метра, а высота не должна превышать 1,6 метра. Ралли на скорость длятся обычно 6 дней с ежедневным стартом в 8 утра и окончанием соревнований в 5 вечера, когда все уходят на отдых.

В проекте, которому все еще требуются специалисты и немалая сумма вложений — 400 тысяч евро, — участвуют восемь студентов, а также специалисты Тартуского университета. Это программист, физик, роботостроитель, создатель компании по производству электровелосипедов.

По мнению энтузиастов, такие начинания позволят заложить основу целой отрасли эстонской экономики. И такая перспектива вполне реальна.