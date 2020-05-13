Турция вывезла азербайджанского чемпиона из Доминиканской Республики

Известный азербайджанский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Пярвиз Абдуллаев был вывезен из Доминиканской Республики, где он участвовал в съемках турецкой версии реалити-шоу Survivor, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Абдуллаев выбыл из борьбы еще в апреле, на восьмой неделе шоу, но не мог покинуть островное государство из-за закрытых границ и отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Наконец, за участниками проекта и съемочной группой был отправлен самолет «Турецких авиалиний», который привез в Стамбул 226 пассажиров. Среди них, как написал в своем твиттере министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, были 154 гражданина Турции, 1 азербайджанец, 42 венгра, 28 румын и 1 тунисец. Перечисляя страны, граждан которых возьмут на свой борт «Турецкие авиалинии», Чавушоглу сделал особый акцент на Азербайджане, написав «Can Azerbaycan».

Министр также поблагодарил турецкого медиамагната, руководителя и ведущего Survivor Аджуна Ылыджалы за то, что тот отправил свой личный самолет на Каймановы острова и на Кубу, чтобы привезти оттуда граждан Турции в Доминикану.

Из Стамбула Пярвиз Абдуллаев должен прилететь в Баку, где его ждет 14-дневный карантин.