Государственная пограничная служба продолжает надежную защиту государственной границы, а также меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, 14 мая в 23.10 внимание пограничного наряда заставы «Горадиз» ГПС вблизи села Амирзейидли Бейлаганского района привлекли подозрительные действия одного человека.

Мужчина взял спрятанный сверток и пытался убежать. В это время пограничники приказали ему остановиться, однако нарушитель не подчинился требованию.

Пограничникам удалось задержать его. Им оказался житель села Бала Бехменли Физулинского района Исмаилов Намик Техран оглу (1987 г.р.). Во время обыска у него было обнаружено и изъято 22 кг 915 гр наркотиков, в том числе марихуана, «метамфетамин», «метадон-40» и «трамадол».

По факту ведется расследование.