В Евросоюзе скандал с китайскими масками: оказались некачественными

В Евросоюзе возник скандал из-за крупной партии китайских защитных масок, которые оказались некачественными. Об этом сообщает украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

Согласно информации, Брюссель централизованно закупил десять миллионов штук масок. Часть из них уже успели отправить разным странам. Вскоре в Польше и Нидерландах пожаловались, что товар не соответствует европейским стандартам и для использования в больницах, зонах высочайшего риска не подходит.

Еврокомиссия попросила все страны, где получили маски, проверить их. Поставку масок из Китая временно остановили.