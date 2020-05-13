Новый генпрокурор уволил ещё одного старого прокурора
Прокурор Агстафинского района Аслан Сурхаев освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев, сообщили haqqin.аz в пресс-службе Генпрокуратуры.
Ранее haqqin.az писал, что приказом генпрокурора на пенсию отправлены прокурор Хатаинского района Юсиф Ильдырымзаде, прокурор Сабунчинского района Джейхун Ширинов, прокурор Насиминского района Салман Мамедли, прокурор Габалинского района Максад Оруджев и прокурор Евлахского района Эльхан Панахов.