Саакашвили призвал Украину «не ходить на поклон» к МВФ

Экс-президент Грузии подчеркнул, что во время своего президентства в Грузии ему удалось отказаться от услуг МВФ. «Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», - сказал Саакашвили в программе «Право на владу».

По мнению Саакашвили, Украина сегодня достаточно сильная, чтобы поступить так же. «Конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди», — добавил он.