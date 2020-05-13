Саакашвили призвал Украину «не ходить на поклон» к МВФ
Украине необходимо отказаться от кредитов Международного валютного фонда, потому что эта организация дает столько денег, сколько необходимо для погашения долгов, заявил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, сообщает украинское издание «Деловая столица».
Экс-президент Грузии подчеркнул, что во время своего президентства в Грузии ему удалось отказаться от услуг МВФ. «Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ», - сказал Саакашвили в программе «Право на владу».
По мнению Саакашвили, Украина сегодня достаточно сильная, чтобы поступить так же. «Конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди», — добавил он.