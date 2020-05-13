США решили производить лекарства на своей территории

Из-за пандемии коронавируса США намерены вернуть из-за рубежа производственные мощности по изготовлению лекарств и медтехники. Как сообщает телеканал CNBC, уже сегодня Белый дом опубликует указ, подписанный президентом Дональдом Трампом.

Речь идет о стимулирующих мерах в области фармацевтики, которые упростят регистрацию отечественных лекарств и будут поощрять госструктуры к закупкам медицинской продукции, произведенной в США.

Прежде всего на территорию страны вернут производство препаратов первой необходимости, в том числе для борьбы с коронавирусом и его осложнениями.

На данный момент за рубежом сосредоточены около 72% всех производств, поставляющих лекарственные ингредиенты в США, 13% из них находятся в Китае.