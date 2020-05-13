Израиль получает уникальное правительство наш комментарий
Вечером 14 мая должен был закончиться более чем 500-дневный политический кризис в Израиле: ожидалось, что к присяге приведут 35-е правительство страны. За этот период три раза проводились парламентские выборы, но не удавалось сформировать правительство, поскольку не хватало необходимой поддержке в кнессете. В конце концов задачу решили необычным способом. Но именно его особенность заставила перенести присягу на воскресенье, 17 мая.
Перед лицом вызовов, которые создала для страны кононавирусная эпидемия, противоборствующие политические силы договорились объединить усилия в чрезвычайном правительстве.
Сначала на 18 месяцев его возглавит нынешний премьер Биньямин Нетаньяху, глава партии «Ликуд», затем с ноября 2021 года в течение следующих трех лет руководство правительством перейдет Бени Ганцу, представляющему «Кахоль Лаван». На первом этапе Ганц, занимающий сейчас пост спикера кнессета, будет министром обороны.
Помимо «Ликуд» и «Кахоль Лаван» в коалицию вошли и пять партий поменьше. Еще одна, «Байт Иегуди», присоединится позже, но для ее лидера Рафи Переца забронирован уже один из министерских постов. Всего в правительстве будет очень большое количество министерских должностей: сначала 32, затем целых 36. Другим способом, кроме как большой раздачей портфелей, склеить эту очень разнородную коалиционную массу не представлялось возможным. И сложные консультации премьера с партиями по поводу раздачи портфелей вынудили отложить заранее объявленную дату приведения правительства к присяге. Для улаживания понадобилось еще несколько дней.
Для Нетаньяху это будет уже пятое правительство под его руководством, что делает лидера «Ликуд» рекордсменом по этому показателю среди израильских политиков. Помимо политических проблем, он таким образом решает и личные правовые: премьерская неприкосновенность позволяет ему опять ускользнуть от судебного преследования по трем уголовным делам.
К Бени Ганцу имеются претензии от его недавних левых сторонников, которые главной задачей лидера «сине-белых» видели отстранение от власти Нетаньяху, и во время выборов драка оппонентов была ожесточенная. Но тот предпочел пойти на соглашение с «Ликуд», что, собственно, и позволило ему стать 26 марта спикером кнессета. Тогда две союзные партии отказались от союза с «Кахоль Лаван», а в апреле прошли демонстрации против политики Нетаньяху и, соответственно, будущего большого коалиционного правительства. В свою очередь, правая партия «Ямина» отказалась от долголетней поддержку Нетаньяху. В общем, преодоление политического кризиса обошлось не без потерь для обеих главных сторон соглашения.
Один из аргументов в пользу такого большого политического компромисса – невозможность утверждения бюджета без полноценного правительства, а это недопустимо в условиях борьбы с эпидемией. При этом следует признать, что борются с коронавирусом в Израиле, стране с одной из самых сильных систем здравоохранения в мире, весьма удачно. Тут одна из самых низких летальностей от этой COVID-19 в мире - 1,6%. Всего на 14 мая было зарегистрировано 16 567 заболевших, 264 пациента скончались. Сейчас 52 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Но уже 12 364 человека выздоровели, пройдя курс лечения.