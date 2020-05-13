Леонид Швец, автор haqqin.az 10:51

Вечером 14 мая должен был закончиться более чем 500-дневный политический кризис в Израиле: ожидалось, что к присяге приведут 35-е правительство страны. За этот период три раза проводились парламентские выборы, но не удавалось сформировать правительство, поскольку не хватало необходимой поддержке в кнессете. В конце концов задачу решили необычным способом. Но именно его особенность заставила перенести присягу на воскресенье, 17 мая. Перед лицом вызовов, которые создала для страны кононавирусная эпидемия, противоборствующие политические силы договорились объединить усилия в чрезвычайном правительстве.

Сначала на 18 месяцев его возглавит нынешний премьер Биньямин Нетаньяху, глава партии «Ликуд», затем с ноября 2021 года в течение следующих трех лет руководство правительством перейдет Бени Ганцу, представляющему «Кахоль Лаван». На первом этапе Ганц, занимающий сейчас пост спикера кнессета, будет министром обороны. Помимо «Ликуд» и «Кахоль Лаван» в коалицию вошли и пять партий поменьше. Еще одна, «Байт Иегуди», присоединится позже, но для ее лидера Рафи Переца забронирован уже один из министерских постов. Всего в правительстве будет очень большое количество министерских должностей: сначала 32, затем целых 36. Другим способом, кроме как большой раздачей портфелей, склеить эту очень разнородную коалиционную массу не представлялось возможным. И сложные консультации премьера с партиями по поводу раздачи портфелей вынудили отложить заранее объявленную дату приведения правительства к присяге. Для улаживания понадобилось еще несколько дней. Для Нетаньяху это будет уже пятое правительство под его руководством, что делает лидера «Ликуд» рекордсменом по этому показателю среди израильских политиков. Помимо политических проблем, он таким образом решает и личные правовые: премьерская неприкосновенность позволяет ему опять ускользнуть от судебного преследования по трем уголовным делам.