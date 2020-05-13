Водители продолжают игнорировать правила карантина

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 14 мая по 00:00 15 мая на автомобильных дорогах республики сотрудники Главного управления Государственной дорожной полиции задержали 739 человек, управлявших транспортными средствами.

Согласно информации, задержанные привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджана об административных правонарушениях.



С момента введения в стране особого карантинного режима до сегодняшнего дня к административной ответственности за нарушение требований карантинного режима на автомобильных дорогах республики, в том числе Баку, привлечены в общей сложности 53 958 участников движения.