Суд отказался освободить полковника, предотвратившего покушение на Путина в Баку

Гособвинение и суд посчитали, что эти доводы были учтены при вынесении приговора.

Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему руководителю контрольно-инспекционного департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Михаилу Горбатову. Бывший полковник ФСБ Горбатов, осужденный за мошенничество, помог следствию выйти на своего коллегу-миллиардера Кирилла Черкалина, сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Андрей Андрусенко заявил в суде, что доказать свое исправление человек, постоянно находящийся в двухместной камере, мог только примерным поведением, что и было сделано.

Защитник сообщил и о прошлых заслугах своего клиента.

По его словам, Михаил Горбатов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, совместно с коллегами разрабатывал план освобождения заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а годом раньше предотвратил подготовленное покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.

Отметим, что о готовившемся покушении на Владимира Путина в Баку писалось неоднократно. Теракт должен был произойти на Аллее Шехидов, а его организатором являлся Кенан Ахмед Ростам, гражданин Ирака, известный под множеством имен, в том числе и как Абдурахраман Бухари и т.д.

Несколько бомб, связанных сим-картами, должны были сдетонировать, но благодаря скоординированным усилиям спецслужб Азербайджана и России этого не произошло.