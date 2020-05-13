Иран отправил в Венесуэлу корабли

По меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу, сообщает Лента.ру со ссылкой на Al-Masdar News.

Согласно информации, это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству от Исламской Республики.

По данным Al-Masdar News, неизвестно, получится ли у иранцев гладко провести поставку: военно-морские силы США за последние сутки направили в воды Карибского моря неподалеку от берегов Венесуэлы как минимум четыре военных судна, которые могут перехватить иранские танкеры.

В настоящее время Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников.