Первая страна в Европе объявила о победе над коронавирусом

Cловения стала первой европейской страной, сделавшей это после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

В Словении правительство объявило об официальном прекращении эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Рейтер.

В заявлении правительства отмечается, что люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было с начала апреля.

Страна с населением два миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию там объявили 12 марта.

"Словения остановила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении - лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр страны Янез Янша.