В России число новых заболевших COVID-19 снова превысило 10 000

В России за сутки выявили 10 598 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Количество заражений, зарегистрированных в стране с начала вспышки, достигло 262 843.

За сутки от инфекции умерли 113 человек. Общее число летальных исходов сейчас составляет 2418, отмечает штаб. По последним данным, за весь период эпидемии полностью выздоровели 58 226 человек, на 4 696 больше, чем днем ранее.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 4 748 человек, Подмосковье — 945 человек и Санкт-Петербурге — 541 человек.