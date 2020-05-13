«Роснефть» прекращает работу в Венесуэле
Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Об этом сообщает ТАСС.
"Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.
В результате сделки общество группы "Роснефть" со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть".