Министр Парвиз Шахбазов: "Мобилизованы все возможности для полного выполнения обязательств Азербайджана"

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что выполнение исторического соглашения, достигнутого в апреле, также требует высокой чувствительности и решительных шагов со стороны стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+.

Азербайджан высоко оценивает усилия участников «Декларации о сотрудничестве» по ускорению восстановления стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке и оказывает необходимую поддержку этому процессу. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«В позитивных тенденциях, наблюдаемых на нефтяном рынке в мае, несомненно, есть роль мер, осуществляемых странами «ОПЕК+» по снижению добычи. Приверженность обязательствам стран «ОПЕК+», а также позиции Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта по сокращению добычи в дополнительных объемах имеют решающее значение для регулирования нефтяного рынка», - сказал он.

В соответствии с установленной квотой, Азербайджан, который впервые взял на себя обязательства в больших объемах с целью стабилизации мирового нефтяного рынка, с 1 мая сократил суточную добычу нефти.

«Азербайджан направил все возможности нефтяного сектора на выполнение своих обязательств, тем самым обеспечивая равноправное участие иностранных и местных производителей нефти в этом процессе. Уровень исполнения обязательств Азербайджана в первой декаде мая составляет 98 процентов. Наша главная цель - внести вклад в нефтяной рынок, осуществляя все необходимые меры по сокращению суточной добычи с мая по июнь на 164 тыс. баррелей», - сказал министр.

Азербайджан, суточная добыча сырой нефти которого в октябре 2018 года составляла 718 тыс. баррелей, сократит добычу от этого объема в рамках нового соглашения с мая по июнь на 164 тыс. баррелей. За это время Азербайджан должен сохранить суточную добычу сырой нефти в объеме 554 тыс. баррелей.

Обязательства Азербайджана в июле-декабре составили 131 тыс. баррелей, а с января 2021 по апрель 2022 года - 98 тыс. баррелей. Согласно квотам, суточная добыча сырой нефти в нашей стране не должна превышать 587 тыс. баррелей с 1-го июля и до конца года, а с января 2021 по апрель 2022 года - 620 тыс. баррелей.