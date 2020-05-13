Ученые: мужчины с низким уровнем тестостерона рискуют умереть от COVID-19

У мужчин с низким уровнем тестостерона риск умереть при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2 раза выше. Об этом сообщают ученые из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф.

Как сообщает The Daily Mail, исследователи изучили данные 45 пациентов из отделения интенсивной терапии. Из 35 мужчин и 10 женщин 7 пациентам требовался кислород, а 33 – искусственная вентиляция легких. Несмотря на все усилия, 9 мужчин и 3 женщины умерли. В первый день пребывания в отделении интенсивной терапии у всех пациентов оценивался уровень 12 гормонов, включая тестостерон и дигидротестостерон.

Тестостерон – гормон, который играет важную роль для запуска и регулирования иммунного ответа у мужчин, в том числе процесс борьбы с вирусными инфекциями. Среди пациентов-мужчин 68,6% имели сниженный уровень тестостерона. А вот у 60% женщин, напротив, тестостерон был повышен. И, если для мужчины низкий уровень тестостерона означает неспособность адекватно контролировать иммунную реакцию, то для женщин повышенный тестостерон связан с более острой воспалительной реакцией.

Как известно, воспаление, вышедшее из-под контроля, опасно для жизни (цитокиновый шторм – пример такого воспаления). Тестостерон подавляет аномально сильную иммунную реакцию, что в итоге приводит к смерти и у мужчин, и у женщин. У мужчин с нормальным уровнем тестостерона не отмечался цитокиновый шторм, и это повышало их шансы на выживание.