Уроженец Азербайджана попался на миллионной краже в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о краже 1,8 млн рублей у жительницы Фрунзенского района, пишут российские СМИ.

Петербурженка хватилась мобильного телефона, планшета и банковской карты еще в феврале этого года. Тогда же с карты списали более 1,8 млн рублей.

14 мая злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Азербайджана. В Петербурге регистрации у него нет.

В настоящее время полиция устанавливает, причастны ли к преступлению и другие злоумышленники.