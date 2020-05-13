Коронавирусные обвинения против России: Пекин заступился за Москву

Китай поддерживает борьбу России с коронавирусом SARS-CoV-2 в связи с обвинениями в занижении смертности от COVID-19 в российской статистике. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«Китайская сторона обратила внимание на то, что некоторые западные СМИ пытаются раздуть тему с уровнем смертности от COVID-19 в России. Китай решительно поддерживает усилия РФ в борьбе с коронавирусом и верит, что под сильным руководством президента Владимира Путина российский народ сможет добиться победы в борьбе с пандемией», — приводит агентство его слова.

Дипломат добавил, что международному сообществу стоит объединить усилия в борьбе с пандемией, а не «делать поспешные выводы и сваливать вину на других».

Financial Times ранее написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдается фактов сознательного занижения смертности.